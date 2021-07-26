Олимпийские игры: Украинская фехтовальщица Харлан вылетела в первом же бою

Украинская фехтовальщица Ольга Харлан не смогла преодолеть 1/16 финала Олимпийских игр — 2020 в фехтовании на саблях. Она проиграла 25-летней представительнице Китая Хенгуй Ян со счетом 12:15.
Об этом сообщает «Суспільне. Спорт».
Далее в командных соревнованиях участвовать Харлан не будет, поскольку Украина не прошла квалификацию.
Отметим, что Харлан — действующая чемпионка мира (в шестой раз за карьеру). У Ян — ни одной медали на международных соревнованиях уровня FIE (Международная федерация фехтования).
В 2008 году на Олимпийских играх Ольга Харлан завоевала золото в командных соревнованиях, в 2012-м у нее была бронза в индивидуальных соревнованиях, в 2016-м в Рио она взяла серебро в командных соревнованиях и бронзу в индивидуальных.
- Украина уже получила на Олимпийских играх — 2020 две медали: бронзу завоевали дзюдоистка Дарья Билодид (это первая в истории независимой Украины награда в женском дзюдо) и фехтовальщик Игорь Рейзлин (это первая олимпийская награда среди мужчин в фехтовании шпагой).