Олімпійські ігри: Українська фехтувальниця Харлан вилетіла в першому ж бою

Українська фехтувальниця Ольга Харлан не змогла подолати 1/16 фіналу Олімпійських ігор — 2020 у фехтуванні на шаблях. Вона програла 25-річній представниці Китаю Хенгуй Ян із рахунком 12:15.
Про це повідомляє «Суспільне. Спорт».
Далі в командних змаганнях брати участь Харлан не буде, оскільки Україна не пройшла кваліфікацію.
Зазначимо, що Харлан — чинна чемпіонка світу (ушосте за карʼєру). У Ян — жодної медалі на міжнародних змаганнях рівня FIE (Міжнародна федерація фехтування).
У 2008 році на Олімпійських іграх Ольга Харлан завоювала золото в командних змаганнях, у 2012-му у неї була бронза в індивідуальних змаганнях, у 2016-му в Ріо вона здобула срібло в командних змаганнях і бронзу в індивідуальних.
- Україна вже отримала на Олімпійських іграх — 2020 дві медалі: бронзу завоювали дзюдоїстка Дарʼя Білодід (це перша в історії незалежної України нагорода в жіночому дзюдо) і фехтувальник Ігор Рейзлін (це перша олімпійська нагорода серед чоловіків у фехтуванні шпагою).