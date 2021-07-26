Олімпійські ігри: Українська фехтувальниця Харлан вилетіла в першому ж бою

Далі в командних змаганнях брати участь Харлан не буде, оскільки Україна не пройшла кваліфікацію.

У 2008 році на Олімпійських іграх Ольга Харлан завоювала золото в командних змаганнях, у 2012-му у неї була бронза в індивідуальних змаганнях, у 2016-му в Ріо вона здобула срібло в командних змаганнях і бронзу в індивідуальних.