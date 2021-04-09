Умер муж королевы Великобритании

Супруг британской королевы Елизаветы II, герцог Эдинбургский Филипп умер в возрасте 99 лет.

Об этом в Twitter сообщает Букингемский дворец.

«С глубокой скорбью Ее Величество королева объявила о смерти своего любимого мужа, Его Королевского Высочества принца Филиппа, герцога Эдинбургского. Его Королевское Высочество мирно скончался сегодня утром в Виндзорском замке», — сообщили в официальном аккаунте Букингемского дворца.

Филипп был сыном греческого принца Андрея и по рождению унаследовал титул принца греческого и датского. Также он был правнуком датского короля Кристиана IX, праправнуком английской королевы Виктории и российского императора Николая I.

После отречения греческого короля Константина в 1922 году от престола семья Филиппа была изгнана из Греции и поселилась в Париже. В 1928 году Филиппа отправили в Лондон, позже он поступил в Королевский военно-морской колледж, где познакомился с дочерью короля Георга VI Елизаветой. Пара поженилась в 1946 году, а Филипп получил от отца Елизаветы титул герцога Эдинбургского, графа Мерионетского и барона Гринвичского. Титул принца Филипп получил в 1957 году.