В Киеве нашли мертвым депутата от «Слуги народа» Полякова

Сегодня утром, 8 октября, в Днепровском районе столицы нашли мертвым Антона Полякова — народного депутата Украины от партии «Слуга народа».

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева.

Предварительно правоохранители установили, что мужчине стало плохо по дороге в такси, его пытались реанимировать врачи скорой, но констатировали смерть.

Сейчас на месте происшествия полицейские проводят все необходимые первоочередные следственные действия для установления обстоятельств смерти народного депутата.

Тело погибшего направили на судебно-медицинскую экспертизу, которая должна установить причину смерти.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой «Естественная смерть». Продолжаются следственные действия.

Фракция политической партии «Слуга народа» высказывает соболезнования семье и близким Антона Полякова.

«Надеемся, правоохранительные органы проведут объективное расследование обстоятельств смерти народного депутата», — отметила пресс-секретарь партии Юлия Палийчук.