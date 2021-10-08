В Киеве нашли мертвым депутата от «Слуги народа» Полякова

Сегодня утром, 8 октября, в Днепровском районе столицы нашли мертвым Антона Полякова — народного депутата Украины от партии «Слуга народа».
Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева.
Предварительно правоохранители установили, что мужчине стало плохо по дороге в такси, его пытались реанимировать врачи скорой, но констатировали смерть.
Сейчас на месте происшествия полицейские проводят все необходимые первоочередные следственные действия для установления обстоятельств смерти народного депутата.
Тело погибшего направили на судебно-медицинскую экспертизу, которая должна установить причину смерти.
По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой «Естественная смерть». Продолжаются следственные действия.
Фракция политической партии «Слуга народа» высказывает соболезнования семье и близким Антона Полякова.
«Надеемся, правоохранительные органы проведут объективное расследование обстоятельств смерти народного депутата», — отметила пресс-секретарь партии Юлия Палийчук.
- Антон Поляков был главой подкомитета по вопросам соблюдения антикоррупционного законодательства в сфере реформирования оборонно-промышленного комплекса Комитета Рады по вопросам антикоррупционной политики