Комедийный боевик «Красное уведомление» стал самым популярным фильмом на Netflix

Комедийный боевик «Красное уведомление» (Red Notice) стал самым популярным фильмом в истории стримингового сервиса Netflix. Об этом сообщает CNN.

В центре сюжета три героя: агент Интерпола и один из лучших детективов мира Джон Хартли (Дуэйн Джонсон), лихая воровка Сара Блэк (Галь Гадот), которая специализируется на похищении произведений искусства, и легендарный аферист Нолан Бут (Райан Рейнольдс). Блэк подставляет Бута, который теперь вынужден объединить усилия с Хартли, чтобы поймать ее. Сначала фильм снимали для Universal Pictures, но Netflix выкупил его еще в 2019 году.