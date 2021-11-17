Netflix запустила собственный рейтинг фильмов и сериалов. Для каждой из стран он свой

Стриминговая платформа Netflix запустила сайт с собственным еженедельным рейтингом популярных фильмов и сериалов. В каждой из более 90 стран, где работает Netflix, рейтинг топ-10 свой.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Рейтинг будет составляться на основе подсчета времени, которое пользователи потратили на просмотр, и обновляться по вторникам. В нем представлены четыре основных списка — «англоязычные фильмы», «англоязычные сериалы», «фильмы на иностранных языках» и «шоу на иностранных языках».

Сейчас на сайте отображен рейтинг фильмов и сериалов за период с 8 по 14 ноября.