Netflix запускает новую функцию для детей — аналог TikTok

Стриминговый сервис Netflix запускает новую функцию для детей. Она похожа на TikTok и будет показывать детям короткие видеоролики из детских программ и фильмов на платформе.
Об этом пишет Bloomberg.
Таким образом сервис планирует привлечь молодых зрителей к просмотру продуктов Netflix.
Сейчас функция доступна в приложении Netflix для iOS. Там планируют еженедельно добавлять новые видеоролики на основе обновленной базы собственных программ и фильмов.
Запуском новой функции Netflix хочет составить конкуренцию YouTube Kids и TikTok, привлекая на свой сервис аудиторию этих платформ.
На этой неделе функцию запустят в США и испаноязычных странах Латинской Америки, а также в Канаде, Австралии и Ирландии.
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- В конце сентября Netflix купила студию Night School — разработчика игр Oxenfree и Afterparty. По всей вероятности, она будет делать эксклюзивные игры для платформы.