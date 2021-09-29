Netflix купила студию Night School — разработчика игр Oxenfree и Afterparty

Американская компания Netflix, владеющая одноименным стриминговым сервисом, впервые приобрела игровую студию и выходит на новый для себя рынок видеоигр.

Об этом сообщается на сайте Netflix.

Netflix купила Night School Studio, которая создала игры Oxenfree и Afterparty.

«Мы создаем игровое направление для своих подписчиков по всему миру. Этот путь только начинается, и мы рады сообщить, что сегодня к Netflix присоединяется Night School Studio», — заявили в Netflix.

Детали сделки не раскрывают.