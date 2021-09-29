Netflix купила студію Night School — розробника ігор Oxenfree й Afterparty

Американська компанія Netflix, яка володіє однойменним стримінговим сервісом, уперше придбала ігрову студію і виходить на новий для себе ринок відеоігор.
Про це повідомляється на сайті Netflix.
Netflix купила Night School Studio, яка створила гри Oxenfree й Afterparty.
«Ми створюємо ігровий напрям для своїх передплатників у всьому світі. Цей шлях тільки починається, і ми раді повідомити, що сьогодні до Netflix приєднується Night School Studio», — заявили в Netflix.
Деталей угоди не розкривають.
- Night School Studio була заснована у 2014 році колишніми розробниками Telltale Games і Disney Interactive Studios Шоном Кранкелом і Адамом Хайнсом. Зараз студія розробляє Oxenfree II: Lost Signals, яку планують випустити на початку 2022 року на ПК, PS4, PS5 і Nintendo Switch.