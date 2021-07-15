Bloomberg: в 2022 году на Netflix появятся видеоигры

Руководство Netflix в течение 2022 года планирует добавить в онлайн-кинотеатр видеоигры.

Об этом со ссылкой на свои источники сообщило издание Bloomberg.

Инициативу возглавляет Майк Верду, который раньше работал на руководящих должностях в Electronic Arts (The Sims и Plants vs. Zombies) и Facebook.

Видеоигры будут еще одним разделом Netflix, который анонимные сотрудники онлайн-кинотеатра сравнивают с документалками и стендапами. Однако стоимость подписки увеличивать не собираются, по крайней мере пока.