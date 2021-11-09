Netflix запускає нову функцію для дітей — аналог TikTok

Стримінговий сервіс Netflix запускає нову функцію для дітей. Вона буде схожою на TikTok і показуватиме дітям короткі відеоролики з дитячих програм і фільмів на платформі.
Про це пише Bloomberg.
Таким чином сервіс планує залучити молодих глядачів і заохотити їх до перегляду продуктів Netflix.
Наразі функція доступна в додатку Netflix для iOS. Там планують щотижня додавати нові відеоролики на основі оновлення бази власних програм і фільмів.
Запуском нової функції Netflix хоче скласти конкуренцію YouTube Kids і TikTok, залучивши на свій сервіс аудиторію цих платформ.
Цього тижня функцію запустять у США та іспаномовних країнах Латинської Америки, а також у Канаді, Австралії та Ірландії.
- Стримінговий сервіс Netflix запустив розділ відеоігор Netflix Games у своєму додатку, який поки доступний користувачам операційної системи Android.
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