Netflix запустив розділ відеоігор. Поки що доступні перші пʼять для Android

Стримінговий сервіс Netflix запустив розділ відеоігор Netflix Games у своєму додатку, який доступний поки користувачам операційної системи Android.

Про це повідомляє сайт Netflix.

Netflix

Зараз користувачам доступні пʼять ігор, дві з яких створені за мотивами серіалу «Дивні дива» — це ігри Stranger Things: 1984, Stranger Things 3, Card Blast, Teeter Up та Shooting Hoops.

Ігри доступні за передплатою. Netflix обіцяє, що в них не буде реклами та додаткових платежів. При цьому можна грати на декількох мобільних пристроях з одного акаунта.

Цікаво, що раніше в пресрелізі Netflix згадувала про запуск гри за серіалом «Гра в кальмара», але схоже це виявилося піаром.