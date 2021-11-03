Netflix запустил раздел видеоигр. Пока доступны первые пять для Android

Стриминговый сервис Netflix запустил раздел видеоигр Netflix Games в своем приложении, который доступен пока пользователям операционной системы Android.

Об этом сообщается на сайте Netflix.

Netflix

Сейчас пользователям доступны пять игр, две из которых созданы по мотивам сериала «Очень странные дела» — это игры Stranger Things: 1984, Stranger Things 3, Card Blast, Teeter Up и Shooting Hoops.

Игры доступны по подписке. Netflix обещает, что в них не будет рекламы и дополнительных платежей. При этом играть можно на нескольких мобильных устройствах с одного аккаунта.

Интересно, что ранее в пресс-релизе Netflix упоминала о запуске игры по сериалу «Игра в кальмара», но похоже это оказалось пиаром.