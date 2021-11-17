Netflix запустила власний рейтинг фільмів та серіалів. Для кожної країни він свій

Стримінгова платформа Netflix запустила сайт із власним щотижневим рейтингом популярних фільмів та серіалів. У кожній із понад 90 країн, де працює Netflix, рейтинг топ-10 свій.
Про це повідомляє пресслужба компанії.
Рейтинг складатиметься на основі підрахунку часу, який користувачі витратили на перегляд, та оновлюватимуться у вівторок. У ньому представлені чотири основні списки — «англомовні фільми», «англомовні серіали», «фільми іноземними мовами» та «шоу іноземними мовами».
Наразі на сайті відображено рейтинг фільмів та серіалів за період з 8 по 14 листопада.
- На початку листопада Netflix запустив розділ відеоігор у своєму додатку, який доступний поки користувачам операційної системи Android.
- Також Netflix запускає нову функцію для дітей. Вона буде схожою на TikTok і показуватиме дітям короткі відеоролики з дитячих програм і фільмів на платформі.