Комедійний бойовик «Червоне повідомлення» став найпопулярнішим фільмом на Netflix

Комедійний бойовик «Червоне повідомлення» (Red Notice) став найпопулярнішим фільмом в історії стримінгового сервісу Netflix. Про це повідомляє CNN.

У центрі сюжету три герої: агент Інтерполу та один з найкращих детективів світу Джон Хартлі (Дуейн Джонсон), хвацька злодійка Сара Блек (Галь Ґадот), яка спеціалізується на викраденні витворів мистецтва, та легендарний аферист Нолан Бут (Раян Рейнольдс). Блек підставляє Бута, який тепер вимушений об’єднати зусилля з Хартлі, щоб її піймати. Спочатку фільм знімали для Universal Pictures, але Netflix викупив його ще у 2019 році.