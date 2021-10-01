У Netflix зʼявилась українська локалізація. Що це означає

Відеосервіс Netflix запустив в Україні локалізований сервіс з інтерфейсом українською мовою — netflix.com/ua.
Про це йдеться в повідомленні компанії, яке є у розпорядженні «Бабеля».
Крім того, фільми і серіали сервісу будуть доступні не тільки з українськими субтитрами, а й з українським дубляжем. Таким чином, українська стала однією з понад 30 мов, якими «говорить» Netflix.
«Майже через шість років після запуску англомовного сервісу в Україні ми раді запропонувати нашим глядачам сервіс повністю українською мовою», — йдеться у заяві.
Компанія також пропонує підтримку користувачів українською мовою у форматі чату та голосового зв’язку через додаток з 15:00 до 23:00 за київським часом щодня.
Netflix — найбільший стримінговий сервіс у світі. Понад 209 мільйонів користувачів у 190 країнах світу дивляться телесеріали, документалістику й художні фільми різноманітних жанрів різними мовами.
- Американська компанія Netflix, яка володіє однойменним стримінговим сервісом, уперше придбала ігрову студію і виходить на новий для себе ринок відеоігор.