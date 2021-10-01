У Netflix зʼявилась українська локалізація. Що це означає

Відеосервіс Netflix запустив в Україні локалізований сервіс з інтерфейсом українською мовою — netflix.com/ua.

Про це йдеться в повідомленні компанії, яке є у розпорядженні «Бабеля».

Крім того, фільми і серіали сервісу будуть доступні не тільки з українськими субтитрами, а й з українським дубляжем. Таким чином, українська стала однією з понад 30 мов, якими «говорить» Netflix.

«Майже через шість років після запуску англомовного сервісу в Україні ми раді запропонувати нашим глядачам сервіс повністю українською мовою», — йдеться у заяві.