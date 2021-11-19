Netflix знизив вартість підписок в Україні. Тепер базовий план коштує €4,99

Стримінгова платформа Netflix змінила вартість підписок в Україні, зробивши їх дешевшими.

Тепер вартість базової підписки (480p) в Україні €4,99 (раніше коштувала €7,99), стандартного плану (1080р) — €7,99 (раніше коштував €9,99), а преміумпідписки (4К+HDR) — € 9,99 замість € 11,99.

Для всіх українських користувачів Netflix нові тарифи почнуть діяти з наступного місяця.