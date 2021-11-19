Netflix снизил стоимость подписок в Украине. Теперь базовый план стоит €4,99

Стриминговая платформа Netflix изменила стоимость подписок в Украине, сделав их дешевле.
Теперь стоимость базовой подписки (480p) в Украине €4,99 (ранее стоила €7,99), стандартного плана (1080р) — €7,99 (ранее стоил €9,99), а премиум-подписки (4К+HDR) — €9,99 вместо €11,99.
Для всех украинских пользователей Netflix новые тарифы начнут действовать со следующего месяца.
- В октябре Netflix запустил в Украине локализированный сервис с интерфейсом на украинском языке. Также сервис завел официальные страницы на украинском языке в соцсетях Facebook, Instagram и YouTube.
- В ноябре Netflix запустил сайт с собственным еженедельным рейтингом популярных фильмов и сериалов. В каждой из более 90 стран, где работает Netflix, рейтинг топ-10 свой.