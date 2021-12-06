Алек Болдуин удалил свой Twitter-аккаунт после интервью о гибели оператора на съемках

Американский актер Алек Болдуин через несколько дней после интервью о гибели на съемках фильма оператора Галины Гатчинс удалил свой аккаунт в Twitter. Он не объяснил причину такого решения.
Об этом пишет Deadline.
У Болдуина есть еще второй аккаунт в Twitter — он остается активным, но не обновляется уже больше года. Аналогичная ситуация с его страницами в Instagram.
Именно в удаленном аккаунте Болдуин впервые отреагировал на смертельный инцидент на съемочной площадке, когда погибла оператор Галина Гатчинс.
Актер не впервые удаляет аккаунт в Twitter. Он уже делал это во время скандала о вероятном испанском происхожденияи его супруги Хилларии.
- 22 октября американский киноактер Алек Болдуин на съемочной площадке случайно застрелил из пистолета оператора и ранил режиссера. Инцидент произошел на ранчо Бонанза-Крик во время съемок вестерна «Ржавчина». Болдуин выстрелил из реквизитного пистолета, но в нем вместо холостых патронов оказались боевые.
- От ранений на месте скончалась оператор — украинка Галина Гатчинс. Полиция подозревает двух человек — ассистента режиссера Дэйва Голлса, передавшего Болдуину оружие, и эксперта по оружию Анну Гутьеррес-Рид.