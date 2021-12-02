Убийство оператора на съемках фильма: Алек Болдуин заявил, что не нажимал на спусковой крючок

Американский киноактер Алек Болдуин, который 22 октября на съемочной площадке случайно застрелил из пистолета оператора, заявил, что не нажимал на спусковой крючок.

Об этом актер заявил в интервью телекомпании ABC, цитирует Reuters.

«Спусковой крючок не был спущен. Я не спустил крючок. […] Нет, нет, нет. Я бы никогда не нацелил на кого-нибудь пистолет и не нажал бы на спусковой крючок. Никогда», — сказал Болдуин и добавил, что понятия не имеет, как боевой патрон попал на съемочную площадку.

Полиция пока это заявление не комментирует. Сейчас следователи сосредоточили свои усилия на том, чтобы выяснить, как на съемочную площадку попали не холостые, а боевые пули. Поставщик оружия сказал полиции, что они, вероятно, могли быть перезаряженными боеприпасами, состоящими из переработанных компонентов, в частности пуль.