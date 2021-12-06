FT: Країни ЄС скептично ставилися до можливого вторгнення Путіна в Україну. Але їх переконали дані розвідки США

Країни-члени ЄС спочатку скептично ставилися до інформації про стягнення російських військ до кордонів України та намірів Росії вторгнутися на українську територію. Але їх переконали дані американської розвідки.
Про це пише The Financial Times із посиланням на власні джерела.
Вони розповіли, що США на початку листопада, перед самітом НАТО, надали своїм союзникам широкий обсяг різних розвідувальних даних. До цього деякі країни-члени ЄС, зокрема й Німеччина, сумнівалися у правдивості цієї інформації.
Одними із таких даних стали зображення та відомості про концентрацію російських військ біля українських кордонів.
Після отримання цих даних європейські столиці змінили свою думку та почали готувати набір заходів для стримування Росії від можливого вторгнення і проєкти економічних санкцій.
- Про підготовку військ Росії до вторгнення в Україну писали The Washington Post, Bloomberg, Politico та інші ЗМІ. Скупчення військ підтвердили в Пентагоні. Країни Євросоюзу та США попередили Росію про наслідки та санкції. Кремль звинувачує в ескалації Київ, стверджуючи, що українська армія готує наступ на Донбас. Експерти вважають, що такими заявами Кремль може виправдати свій напад.
- За даними розвідки США, Росія планує широкомасштабний швидкий наступ на трьох напрямках. Такий самий сценарій раніше озвучив начальник Головного управління розвідки України.
- Президент Росії Володимир Путін заявив, що Україна та Росія мають налагодити стосунки — тоді жодних загроз не буде. Путін також озвучив власні «червоні лінії» щодо України. Він заявив, що Росія залишає за собою право діяти у відповідь, якщо в Україні зʼявляться ударні ракетні комплекси. Також Путін запропонував НАТО домовитися про гарантії, які унеможливлять розширення блоку на схід.