Міністр оборони Олексій Резніков закликав Канаду, США та Британію направити військових до кордону з Росією

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що Канада, США і Велика Британія мають спільно та швидко надати військову підтримку Україні, і попередив, що Росію треба стримувати зараз, тому що «далі буде надто пізно».

Про це він заявив в інтервʼю канадському виданню The Globe and Мail, яке оприлюднили в неділю, 5 грудня.

За словами Резнікова, Україні потрібна «швидка відповідь» з боку союзників, яка б допомогла їй вирішити проблему нестачі зенітних ракет, сучасних бойових літаків і військово-морських суден.

«Але не менш важливим є те, що канадські, американські та британські солдати будуть розміщені на позиціях поблизу лінії фронту. [...] У вас є програма навчання в Україні. Думаю, ми можемо розширити її. Замість 50 [військових] інструкторів надішліть 500 інструкторів», — сказав Резніков, маючи на увазі канадську навчальну місію з 200 солдатів, уже розгорнуту у країні.

За словами міністра, ці війська мають бути розміщені в тих місцях, де Росія може їх бачити: у Харкові, Маріуполі, Краматорську, Одесі та на Зміїному острові.