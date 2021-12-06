FT: Страны ЕС скептически относились к возможному вторжению Путина в Украину. Но их убедили данные разведки США

Страны-члены ЕС сначала скептически относились к информации о стягивании российских войск к границам Украины и намерениях России вторгнуться на украинскую территорию. Но их убедили данные американской разведки.
Об этом пишет The Financial Times со ссылкой на собственные источники.
Они рассказали, что США в начале ноября, перед саммитом НАТО, предоставили своим союзникам большой массив различных разведывательных данных. До этого некоторые страны-члены ЕС, в том числе Германия, сомневались в правдивости этой информации.
Одними из таких данных стали изображения и сведения о концентрации российских войск у украинских границ.
После получения данных европейские столицы изменили свое мнение и начали готовить набор мер по сдерживанию России от возможного вторжения и проекты экономических санкций.
- О подготовке войск России к вторжению в Украину писали The Washington Post, Bloomberg, Politico и другие СМИ. Скопление войск подтвердили в Пентагоне. Страны Евросоюза и США предупредили Россию о последствиях и санкциях. Кремль обвиняет в эскалации Киев, утверждая, что украинская армия готовит наступление на Донбасс. Эксперты считают, что такими заявлениями Кремль может оправдать свое нападение.
- По данным разведки США, Россия планирует широкомасштабное быстрое наступление на трех направлениях. Такой же сценарий ранее озвучил начальник Главного управления разведки Украины.
- Президент России Владимир Путин заявил, что Украина и Россия должны наладить отношения — тогда никаких угроз не будет. Путин также озвучил собственные «красные линии» по отношению к Украине. Он заявил, что Россия оставляет за собой право действовать в ответ, если в Украине появятся ударные ракетные комплексы. Также Путин предложил НАТО договориться о гарантиях, которые делают невозможным расширение блока на восток.