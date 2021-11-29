Президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що готовий бути посередником у перемовинах між Украною та Росією

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що готовий бути посередником у перемовинах між президентом України Володимиром Зеленським та президентом Росії Володимиром Путіним.

Про це він заявив 29 листопада під час спілкування із журналістами, цитує Anadolu.

«Наша позиція щодо ситуації в Україні загальновідома. Туреччина виступає за забезпечення миру з акцентом на становище кримських татар. Ми неодноразово обговорювали це питання із дружньою Росією. Контакти продовжуються. Сподіваємося, що регіон не перетвориться на зону бойових дій і запанує мир. Анкара виступає за позитивний розвиток процесів. Туреччина готова до посередництва. Готова обговорювати це питання зі сторонами», — заявив Ердоган.

Перед цим стало відомо, що Зеленський передав через Ердогана Путіну список кримських татар, звільнення яких вимагає Україна.

Зустріч Зеленського та Путіна поки не планується. Що стосується «нормандського формату», то саміт також поки не планується, адже Росія постійно зриває заплановані перемовини.