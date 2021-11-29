Президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що готовий бути посередником у перемовинах між Украною та Росією

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що готовий бути посередником у перемовинах між президентом України Володимиром Зеленським та президентом Росії Володимиром Путіним.
Про це він заявив 29 листопада під час спілкування із журналістами, цитує Anadolu.
«Наша позиція щодо ситуації в Україні загальновідома. Туреччина виступає за забезпечення миру з акцентом на становище кримських татар. Ми неодноразово обговорювали це питання із дружньою Росією. Контакти продовжуються. Сподіваємося, що регіон не перетвориться на зону бойових дій і запанує мир. Анкара виступає за позитивний розвиток процесів. Туреччина готова до посередництва. Готова обговорювати це питання зі сторонами», — заявив Ердоган.
Перед цим стало відомо, що Зеленський передав через Ердогана Путіну список кримських татар, звільнення яких вимагає Україна.
Зустріч Зеленського та Путіна поки не планується. Що стосується «нормандського формату», то саміт також поки не планується, адже Росія постійно зриває заплановані перемовини.
- У листопаді про підготовку військ Росії до вторгнення в Україну писали The Washington Post, Bloomberg, Politico та інші ЗМІ. Скупчення військ підтвердили у Пентагоні. Країни Євросоюзу та США попередили Росію про наслідки та санкції. Кремль звинувачує в ескалації Київ, стверджуючи, що українська армія готує наступ на Донбас. Експерти вважають, що такими заявами Кремль може виправдати свій напад.
- За даними розвідки США, Росія планує широкомасштабний швидкий наступ на трьох напрямках, у тому числі через Білорусь. Такий самий сценарій раніше озвучив голова Головного управління розвідки України. Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна контролює кордони та готова до будь-якої ескалації.