Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что готов быть посредником в переговорах между Украиной и Россией

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что готов быть посредником в переговорах между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом России Владимиром Путиным.
Об этом он заявил 29 ноября во время общения с журналистами, цитирует Anadolu.
«Наша позиция по ситуации в Украине общеизвестна. Турция выступает за обеспечение мира с акцентом на положение крымских татар. Мы не раз обсуждали этот вопрос с дружественной Россией. Контакты продолжаются. Надеемся, что регион не превратится в зону боевых действий и воцарится мир. Анкара выступает за развитие процессов. Турция готова к посредничеству. Готова обсуждать этот вопрос со сторонами», — заявил Эрдоган.
Перед этим стало известно, что Зеленский передал через Эрдогана Путину список крымских татар, освобождения которых требует Украина.
Встреча Зеленского и Путина пока не планируется. Что касается «нормандского формата», то саммит тоже пока не планируется, поскольку Россия постоянно срывает запланированные переговоры.
- В ноябре о подготовке войск России к вторжению в Украину писали The Washington Post, Bloomberg, Politico и другие СМИ. Скопление войск подтвердили в Пентагоне. Страны Евросоюза и США предупредили Россию о последствиях и санкциях. Кремль обвиняет в эскалации Киев, утверждая, что украинская армия готовит наступление на Донбасс. Эксперты считают, что такими заявлениями Кремль может оправдать свое нападение.
- По данным разведки США, Россия планирует крупномасштабное быстрое наступление на трех направлениях, в том числе через Беларусь. Такой же сценарий ранее озвучил глава Главного управления разведки Украины. Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина контролирует границы и готова к любой эскалации.