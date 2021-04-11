Президент Эрдоган подтвердил украинский статус Крыма и подписал декларацию с Зеленским

«Надеемся, что эта инициатива принесет положительные результаты для всех народов Крыма, включая крымских татар, и Украины», — подчеркнул президент Турции.

По его словам, Турция поддерживает «Крымскую платформу» — инициативу Украины, которая направлена на консолидацию международного сообщества по вопросу Крыма.

«Мы твердо защищаем территориальную целостность Украины и суверенитет Турции. Мы подтвердили наше принципиальное решение не признавать аннексию Крыма», — заявил Эрдоган.

Об этом сообщили в пресс-службе турецкого лидера.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским подтвердил принципиальное решение не признавать аннексию Крыма Россией.

Кроме этого, Эрдоган заверил, что цель Турции — «чтобы Черное море оставалось морем мира, спокойствия и сотрудничества».

«Мы никоим образом не хотим, чтобы напряженность в нашей общей географии нарастала. В связи с этим мы обменялись мнениями с моим дорогим другом о текущей ситуации на востоке Украины. Мы считаем, что нынешний кризис должен быть решен мирными и дипломатическими методами на основе территориальной целостности Украины и международного права», — добавил он.

К тому же Эрдоган выразил надежду, что «тревожная эскалация», наблюдаемая в последнее время, прекратится как можно скорее, будет продлен режим прекращения огня и конфликт будет урегулирован путем диалога на основе Минских соглашений. Президент Турции также заверил, что готов оказать в этом всю необходимую поддержку.

Во время переговоров Зеленский и Эрдоган подписали Совместную декларацию девятого заседания Стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турцией, которая состоит из 20 пунктов, заявили в Офисе президента.

В частности, страны договорились углубить сотрудничество в области экономики, торговли, оборонной промышленности, образования, туризма и о формате для политико-безопасности консультаций Квадрига (2+2) на уровне министров и координаторов.

Также Турция поддержала создание «Крымской платформы». Стороны договорились относительно улучшения условий проживания украинских граждан, в частности крымских татар, которые были вынуждены покинуть свою родину —Крым — в результате временной окупации.

Ряд пунктов касается войны на Донбассе. Кроме поддержки территориальной целостности Украины и мирного урегулирования ситуации в оккупированных районах Донбасса путем Минских договоренностей, Турция будет координировать усилия по обеспечению прав людей в Крыму и освобождению всех незаконно удерживаемых граждан Украины, в частности крымских татар.

Кроме того, Турция поддержала перспективу членства Украины в НАТО, в частности ее намерение получить План действий относительно членства в Альянсе в ближайшее время и региональное сотрудничество в Черноморском регионе.

Стороны также договорились усилить сотрудничество в борьбе с экстремизмом и терроризмом и совместными усилиями сдержать пандемию коронавируса, чтобы преодолеть ее последствия для социальной и экономической отраслей.