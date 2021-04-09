Зеленский 10 апреля летит в Турцию на встречу с Эрдоганом

Президент Владимир Зеленский после ночи на передовой в субботу, 10 апреля, прилетит в Турцию с рабочим визитом, во время которого встретится с президентом Реджепом Эрдоганом.

Об этом сообщают «Украинские новости» и турецкое агентство Anadolu.

Встреча лидеров запланирована на 9:00, она состоится в рамках украинско-турецкого стратегического совета.

Заседание пройдет с участием министров. Обсудят турецко-украинские отношения, уровень стратегического партнерства, а также меры по развитию и углублению сотрудничества. Также будут обсуждать вопросы оборонного сектора, туризма и соглашение о свободной торговле.

Указано, что на следующей неделе Зеленский планирует поездку в Париж, где встретится с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, который участвует в «нормандском формате» переговоров по Донбассу.