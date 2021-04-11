Президент Ердоган підтвердив український статус Криму і підписав декларацію із Зеленським

«Сподіваємося, що ця ініціатива принесе позитивні результати для всіх народів Криму, включаючи кримських татар, і України», — наголосив президент Туреччини.

За його словами, Туреччина підтримує «Кримську платформу» — ініціативу України, яка спрямована на консолідацію міжнародного співтовариства щодо Криму.

«Ми твердо захищаємо територіальну цілісність України і суверенітет Туреччини. Ми підтвердили наше принципове рішення не визнавати анексію Криму», — заявив Ердоган.

Про це повідомили у пресслужбі турецького лідера.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган під час переговорів із президентом України Володимиром Зеленським підтвердив принципове рішення не визнавати анексію Криму Росією.

Окрім цього, Ердоган запевнив, що мета Туреччини — «щоб Чорне море залишалося морем миру, спокою і співпраці».

«Ми жодним чином не хочемо, щоб напруженість у нашій спільній географії наростала. У звʼязку з цим ми обмінялися думками з моїм дорогим другом про поточну ситуацію на сході України. Ми вважаємо, що нинішня криза має бути вирішена мирним і дипломатичними методами на основі територіальної цілісності України і міжнародного права», — додав він.

До того ж Ердоган висловив сподівання, що «тривожна ескалація», яку спостерігають останнім часом, припиниться якомога швидше, буде продовжено режим припинення вогню і конфлікт буде врегульовано шляхом діалогу на основі Мінських угод. Президент Туреччини також запевнив, що готовий надати в цьому всю необхідну підтримку.

Під час переговорів Зеленський та Ердоган підписали Спільну декларацію девʼятого засідання Стратегічної ради високого рівня між Україною та Туреччиною, яка складається з 20 пунктів, заявили в Офісі президента.

Зокрема, країни домовилися поглибити співпрацю в галузях економіки, торгівлі, оборонної промисловості, освіти, туризму та про формат для політико-безпекових консультацій Квадрига (2+2) на рівні міністрів і координаторів.

Також Туреччина підтримала створення «Кримської платформи». Сторони домовилися щодо покращення умов проживання українських громадян, зокрема кримських татар, які були змушені покинути свою батьківщину — Крим — унаслідок тимчасової окупації

Низка пунктів стосується війни на Донбасі. Окрім підтримки територіальної цілісності України та мирного врегулювання ситуації в окупованих районах Донбасу шляхом Мінських домовленостей, Туреччина координуватиме зусилля з забезпечення прав людей у Криму та звільнення всіх незаконно утримуваних громадян України, зокрема кримських татар.

Окрім того, Туреччина підтримала перспективу членства України в НАТО, зокрема її наміри отримати План дій щодо членства в Альянсі найближчим часом та регіональну співпрацю в Чорноморському регіоні.

Сторони також домовилися посилити співпрацю в боротьбі з екстремізмом і тероризмом та спільними зусиллями стримати пандемію коронавірусу, щоб подолати її наслідки для соціальної та економічної галузей.