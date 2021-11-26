Зеленский передал Эрдогану список крымских татар для освобождения из российского плена. Тот передал его Путину

Президент Владимир Зеленский передал через президента Турции Реджепа Эрдогана российскому лидеру Владимиру Путину список крымских татар, освобождения которых требует Украина.

Об этом он рассказал во время пресс-конференции.

По его словам, Эрдоган передал этот список Путину на личной встрече. «Я передал этот перечень. Сейчас ждем реакции», — заявил президент. Зеленский также сообщил, что во время визита в США передал список политических заключенных Кремля американскому президенту Джо Байдену.