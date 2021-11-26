NYT: США ще можуть відмовити Путіна від вторгнення та підготувати Україну, підсумком може стати зустріч із Байденом

Американські чиновники (з Адміністрації президента США) та низка союзників із ЄС вважають, що ще є час на те, щоб відмовити президента Росії Володимира Путіна від нового військового вторгнення в Україну, а також підготувати українську сторону до викликів.

Про це пише The New York Times із посиланням на свої джерела.

Чиновники США вважають, що Путін ще не прийняв остаточного рішення наступати, але до загрози в США ставляться дуже серйозно. Адміністрація президента Джо Байдена дипломатичними каналами працює над стримуванням і намагається переконати Росію в тому, що нове вторгнення буде великою помилкою.

Підсумком стримування може стати друга особиста зустріч президентів США та РФ. NYT зазначає, що минулого тижня офіційний представник Кремля заявляв, що Вашингтон та Москва обговорюють ще один потенційний саміт.