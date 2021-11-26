NYT: США ще можуть відмовити Путіна від вторгнення та підготувати Україну, підсумком може стати зустріч із Байденом

Американські чиновники (з Адміністрації президента США) та низка союзників із ЄС вважають, що ще є час на те, щоб відмовити президента Росії Володимира Путіна від нового військового вторгнення в Україну, а також підготувати українську сторону до викликів.
Про це пише The New York Times із посиланням на свої джерела.
Чиновники США вважають, що Путін ще не прийняв остаточного рішення наступати, але до загрози в США ставляться дуже серйозно. Адміністрація президента Джо Байдена дипломатичними каналами працює над стримуванням і намагається переконати Росію в тому, що нове вторгнення буде великою помилкою.
Підсумком стримування може стати друга особиста зустріч президентів США та РФ. NYT зазначає, що минулого тижня офіційний представник Кремля заявляв, що Вашингтон та Москва обговорюють ще один потенційний саміт.
Водночас, США активно опрацьовують із союзниками, насамперед із європейськими, жорсткі санкції проти Росії, її керівництва та олігархів на випадок вторгнення. Вказано, що санкції враховують «певні збитки частинам економік США та Європи».
- Про підготовку військ Росії до вторгнення в Україну писали The Washington Post, Bloomberg, Politico та інші ЗМІ. Скупчення військ підтвердили в Пентагоні. Країни Євросоюзу та США попередили Росію про наслідки, а в НАТО заявили, що уважно стежать за ситуацією.
- У Кремлі заявили, що Захід може вдатися до провокацій, щоб виправдати свої заяви, а саму ситуацію назвали нагнітанням істерики.
- Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов допускає, що президент Росії Володимир Путін може вдатися до вторгнення на південь і схід України. Наразі біля кордонів сконцентровано понад 92 тисячі російських військових. За його словами, імовірна атака починатиметься з авіаударів, артилерійських і бронетанкових ударів з висадкою десанту в Одесі та Маріуполі, а також меншим вторгненням через територію Білорусі.
- 22 листопада повідомлялося, що розвідка США поділилася з європейськими союзниками даними та картами про сценарії можливого вторгнення. Планується широкомасштабний швидкий наступ на трьох напрямках.
- За даними CNN, США думають над відправкою в Україну додаткового озброєння та радників. У Кремлі кажуть, що це призведе до загострення ситуації.