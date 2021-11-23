CNN: США думають над відправкою в Україну додаткового озброєння та радників

Адміністрація президента США Джо Байдена розглядає варіант відправки в Україну військових радників та додаткової зброї на тлі загрози вторгнення військ Росії, яка може статися у січні-лютому 2022 року.
Про це повідомив телеканал CNN із посиланням на джерела.
Білий дім і Конгрес США серйозно ставляться до загрози та налаштовані рішуче, щоб не опинитися захопленими зненацька, як це було у 2014 році з окупацією Криму та частини Донбасу.
Щодо озброєння, то до нового пакету допомоги Україні можуть включити протитанкові комплекси Javelin, системи протиповітряної оборони Stinger, міномети, а також частину озброєння, яке закуповувалося для військ Афганістану, зокрема гелікоптери Мі-17.
Крім того, США ведуть переговори з європейськими союзниками щодо нового пакету санкцій проти Росії та її керівництва на випадок вторгнення.
Водночас, дехто в адміністрації Байдена стурбований тим, що відправка озброєння може бути розцінена Москвою як ескалація конфлікту.
- Про підготовку військ Росії до вторгнення в Україну писали The Washington Post, Bloomberg, Politico та інші ЗМІ. Скупчення військ підтвердили в Пентагоні. Країни Євросоюзу та США попередили Росію про наслідки, а в НАТО заявили, що уважно стежать за ситуацією.
- У Кремлі заявили, що Захід може вдатися до провокацій, щоб виправдати свої заяви, а саму ситуацію назвали нагнітанням істерики.
- Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов допускає, що президент Росії Володимир Путін може вдатися до вторгнення на південь і схід України. Наразі біля кордонів сконцентровано понад 92 тисячі російських військових. За його словами, імовірна атака починатиметься з авіаударів, артилерійських і бронетанкових ударів з висадкою десанту в Одесі та Маріуполі, а також меншим вторгненням через територію Білорусі.
- 22 листопада повідомлялося, що розвідка США поділилася з європейськими союзниками даними та картами про сценарії можливого вторгнення. Планується широкомасштабний швидкий наступ на трьох напрямках.