CNN: США думають над відправкою в Україну додаткового озброєння та радників

Адміністрація президента США Джо Байдена розглядає варіант відправки в Україну військових радників та додаткової зброї на тлі загрози вторгнення військ Росії, яка може статися у січні-лютому 2022 року.

Про це повідомив телеканал CNN із посиланням на джерела.

Білий дім і Конгрес США серйозно ставляться до загрози та налаштовані рішуче, щоб не опинитися захопленими зненацька, як це було у 2014 році з окупацією Криму та частини Донбасу.

Щодо озброєння, то до нового пакету допомоги Україні можуть включити протитанкові комплекси Javelin, системи протиповітряної оборони Stinger, міномети, а також частину озброєння, яке закуповувалося для військ Афганістану, зокрема гелікоптери Мі-17.

Крім того, США ведуть переговори з європейськими союзниками щодо нового пакету санкцій проти Росії та її керівництва на випадок вторгнення.

Водночас, дехто в адміністрації Байдена стурбований тим, що відправка озброєння може бути розцінена Москвою як ескалація конфлікту.