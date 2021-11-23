У Кремлі заявили, що посилення військової допомоги США Україні загострить ситуацію

У Кремлі заявили, що відправка в Україну військових радників і додаткової зброї, яку розглядають у США, призведе до подальшого загострення ситуації.

Про це сказав речник президента Росії Дмитро Пєсков, передає Интерфакс.

«Відправку в Україну військових радників і озброєнь не треба відкидати [його попросили прокоментувати інформацію про те, що Адміністрація президента США не відкидає можливість цього], тому що це має місце. Туди прибувають військові радники, туди надходять системи озброєнь не лише зі Сполучених Штатів, але й інших країн НАТО. Усе це, звичайно ж, веде до подальшого нагнітання», — наголосив він.

Представник Кремля запевняє, що «Росія не збирається ні на кого нападати».

«Росія не виношує жодних агресивних планів, і абсолютно неправильно заявляти про зворотне. І абсолютно неправильно будь-які переміщення Збройних сил РФ по території нашої країни асоціювати з подібними планами. Це не так», — додав Пєсков.