В Кремле заявили, что усиление военной помощи США Украине обострит ситуацию

В Кремле заявили, что отправка в Украину военных советников и дополнительного оружия, которую рассматривают в США, приведет к дальнейшему обострению ситуации.

Об этом сказал спикер президента России Дмитрий Песков, передает Интерфакс.

«Отправку в Украину военных советников и вооружений не надо исключать [его попросили прокомментировать информацию о том, что Администрация президента США не исключает такую возможность], потому что это имеет место. Туда прибывают военные советники, туда поступают системы вооружений не только из Соединенных Штатов, но и из других стран НАТО. Все это, конечно, ведет к дальнейшему нагнетанию», — подчеркнул он.

Представитель Кремля уверяет, что «Россия не собирается ни на кого нападать».

«Россия не вынашивает никаких агрессивных планов, и абсолютно неправильно заявлять об обратном. И совершенно неправильно какие-либо перемещения Вооруженных сил РФ по территории нашей страны ассоциировать с подобными планами. Это не так», — добавил Песков.