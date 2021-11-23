Главуправление разведки: Боевики «ЛНР» и «ДНР» наращивают боеготовность под руководством армии России — начаты учения

Армии боевиков «ЛНР» и «ДНР» под руководством командования Вооруженных сил России начали наращивать боеготовность и с понедельника, 22 ноября, приступили к масштабным командно-штабным учениям.

Об этом сообщает Главное управление разведки Украины (ГУР).

В оккупированных Донецке и Луганске и в окрестностях стартовали учения с привлечением техники, мобилизационных резервистов, подразделений силовиков и оккупационных администраций. Контролирует учения комиссия 8-й общевойсковой армии Южного военного округа ВС России.

ГУР Минобороны Украины отмечает, что учения сопровождаются российской пропагандой и фейковыми сообщениями о якобы подготовке украинских войск к силовому возвращению Донбасса. Такая же риторика и в Кремле, где отрицают свои возможные планы о крупномасштабном военном вторжении в Украину, а в ответ на вопросы о скоплении российских войск возле украинских границ обвиняют Киев в провокации войны.