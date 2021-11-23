Головуправління розвідки: Бойовики «ЛНР» і «ДНР» нарощують боєздатність під керівництвом армії Росії — розпочато навчання

Армії бойовиків «ЛНР» і «ДНР» під керівництвом командування Збройних сил Росії почали нарощувати боєздатність і з понеділка, 22 листопада, розпочали масштабні командно-штабні навчання.

Про це повідомляє Головне управління розвідки України (ГУР).

В окупованих Донецьку та Луганську і на околицях стартували навчання із залученням техніки, мобілізаційних резервістів, підрозділів силовиків та окупаційних адміністрацій. Контролює навчання комісія 8 загальновійськової армії Південного військового округу ЗС Росії.

ГУР Міноборони України зазначає, що навчання супроводжуються російською пропагандою та фейковими повідомленнями про начебто підготовку українських військ до силового повернення Донбасу. Така сама риторика і в Кремлі, де заперечують свої можливі плани щодо масштабного військового вторгнення в Україну, а у відповідь на запитання про скупчення російських військ біля українських кордонів звинувачують Київ у провокації війни.