Головуправління розвідки: Бойовики «ЛНР» і «ДНР» нарощують боєздатність під керівництвом армії Росії — розпочато навчання

Армії бойовиків «ЛНР» і «ДНР» під керівництвом командування Збройних сил Росії почали нарощувати боєздатність і з понеділка, 22 листопада, розпочали масштабні командно-штабні навчання.
Про це повідомляє Головне управління розвідки України (ГУР).
В окупованих Донецьку та Луганську і на околицях стартували навчання із залученням техніки, мобілізаційних резервістів, підрозділів силовиків та окупаційних адміністрацій. Контролює навчання комісія 8 загальновійськової армії Південного військового округу ЗС Росії.
ГУР Міноборони України зазначає, що навчання супроводжуються російською пропагандою та фейковими повідомленнями про начебто підготовку українських військ до силового повернення Донбасу. Така сама риторика і в Кремлі, де заперечують свої можливі плани щодо масштабного військового вторгнення в Україну, а у відповідь на запитання про скупчення російських військ біля українських кордонів звинувачують Київ у провокації війни.
- Про підготовку військ Росії до вторгнення в Україну писали The Washington Post, Bloomberg, Politico та інші ЗМІ. Скупчення військ підтвердили в Пентагоні. Країни Євросоюзу та США попередили Росію про наслідки, а в НАТО заявили, що уважно стежать за ситуацією.
- У Кремлі заявили, що Захід може вдатися до провокацій, щоб виправдати свої заяви, а саму ситуацію назвали нагнітанням істерики.
- Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов допускає, що президент Росії Володимир Путін може вдатися до вторгнення на південь і схід України. Наразі біля кордонів сконцентровано понад 92 тисячі російських військових. За його словами, імовірна атака починатиметься з авіаударів, артилерійських і бронетанкових ударів з висадкою десанту в Одесі та Маріуполі, а також меншим вторгненням через територію Білорусі.
- 22 листопада повідомлялося, що розвідка США поділилася з європейськими союзниками даними та картами про сценарії можливого вторгнення. Планується широкомасштабний швидкий наступ на трьох напрямках.
- За даними CNN, США думають над відправкою в Україну додаткового озброєння та радників. У Кремлі кажуть, що це призведе до загострення ситуації.