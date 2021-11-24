Reuters: Вторгнення Росії в Україну не є «неминучим», РФ окреслює «червоні лінії»

Агентство поговорило з більш ніж десятком джерел, включаючи представників західної розвідки та експертами з політики Кремля, які погодилися, що вторгнення малоймовірно є неминучим. На думку експертів, президент Росії Володимир Путін, швидше за все, демонструє реальну загрозу військової моці задля того, щоб показати серйозність намірів Росії «захищати свої «червоні лінії» щодо України».

Повномасштабне вторгнення Росії на українські території навряд чи є «неминучим», а концентрація російських військ є демонстрацією готовності Росії «захищати свої червоні лінії» щодо України.

За приклад джерела агентства навели ситуацію навесні, коли спочатку на українському кордоні зібралося понад сто тисяч російських військ, а потім їх відвели назад. На думку експертів, таким чином Путін нагадує Заходу, що з Росією «слід рахуватися».

Водночас експерти вважають, що утримати Москву від вторгнення можуть побоювання реакції Заходу, адже, хоча Україна не є членом НАТО, але «невідомо, як далеко НАТО може зайти в захисті України», а відсутність дій з боку Альянсу покаже його «нерелевантним».