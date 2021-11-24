Reuters: Вторжение России в Украину не является «неизбежным», Москва очерчивает «красные линии»

Полномасштабное вторжение России на украинские территории вряд ли «неизбежно», а концентрация российских войск является демонстрацией готовности России «защищать свои красные линии» по отношению к Украине.
Об этом пишет агентство Reuters.
Агентство поговорило с более чем десятком источников, включая представителей западной разведки и экспертами по политике Кремля, которые согласились, что вторжение маловероятно. По мнению экспертов, президент России Владимир Путин, скорее всего, демонстрирует реальную угрозу военной мощи, чтобы показать серьезные намерения России «защищать свои красные линии в отношении Украины».
В качестве примера источники агентства привели ситуацию весной, когда сначала на украинской границе собрались более сотни тысяч российских войск, а затем их отвели обратно. По мнению экспертов, таким образом Путин напоминает Западу, что с Россией «следует считаться».
В то же время эксперты считают, что удержать Россию от вторжения могут опасения реакции Запада, ведь хотя Украина не является членом НАТО, но «неизвестно, как далеко НАТО может зайти, защищая Украину», а отсутствие действий со стороны Альянса покажет его «нерелевантным».
- О подготовке войск России к вторжению в Украину писали The Washington Post, Bloomberg, Politico и другие СМИ. Скопление войск подтвердили в Пентагоне. Страны Евросоюза и США предупредили Россию о последствиях, а в НАТО заявили, что пристально следят за ситуацией.
- В Кремле заявили, что Запад может прибегнуть к провокациям, чтобы оправдать свои заявления, а саму ситуацию назвали нагнетанием истерики.
- Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов допускает, что президент России Владимир Путин может прибегнуть к вторжению на юг и восток Украины. По его словам, вероятная атака будет начинаться с авиаударов, артиллерийских и бронетанковых ударов с высадкой десанта в Одессе и Мариуполе, а также меньшим вторжением через территорию Беларуси.
- 22 ноября сообщалось, что разведка США поделилась с европейскими союзниками данными и картами о сценариях возможного вторжения. Планируется крупномасштабное быстрое наступление на трех направлениях.
- По данным CNN, США думают над отправкой в Украину дополнительного вооружения и советников. В Кремле говорят, что это приведет к обострению ситуации.