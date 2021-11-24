Reuters: Вторжение России в Украину не является «неизбежным», Москва очерчивает «красные линии»

Полномасштабное вторжение России на украинские территории вряд ли «неизбежно», а концентрация российских войск является демонстрацией готовности России «защищать свои красные линии» по отношению к Украине.

Об этом пишет агентство Reuters.

Агентство поговорило с более чем десятком источников, включая представителей западной разведки и экспертами по политике Кремля, которые согласились, что вторжение маловероятно. По мнению экспертов, президент России Владимир Путин, скорее всего, демонстрирует реальную угрозу военной мощи, чтобы показать серьезные намерения России «защищать свои красные линии в отношении Украины».