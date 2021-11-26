NYT: США еще могут отговорить Путина от вторжения и подготовить Украину, итогом может стать встреча с Байденом

Американские чиновники (из Администрации президента США) и ряд союзников из ЕС считают, что еще есть время на то, чтобы отговорить президента России Владимира Путина от нового военного вторжения в Украину, а также подготовить украинскую сторону к вызовам.
Об этом пишет The New York Times со ссылкой на свои источники.
Чиновники США считают, что Путин еще не принял окончательного решения наступать, но к угрозе в США относятся крайне серьезно. Администрация президента Джо Байдена по дипломатическим каналам работает над сдерживанием и пытается убедить Россию в том, что новое вторжение будет крупной ошибкой.
Итогом сдерживания может стать вторая личная встреча президентов США и РФ. NYT отмечает, что на прошлой неделе официальный представитель Кремля заявлял, что Вашингтон и Москва обсуждают еще один потенциальный саммит.
В то же время, США активно прорабатывают с союзниками, в первую очередь с европейскими, жесткие санкции против России, ее руководства и олигархов на случай вторжения. Указано, что санкции учитывают «некоторый ущерб частям экономик США и Европы».
- О подготовке войск России к вторжению в Украину писали The Washington Post, Bloomberg, Politico и другие СМИ. Скопление войск подтвердили в Пентагоне. Страны Евросоюза и США предупредили Россию о последствиях, а в НАТО заявили, что пристально следят за ситуацией.
- В Кремле заявили, что Запад может прибегнуть к провокациям, чтобы оправдать свои заявления, а саму ситуацию назвали нагнетанием истерики.
- Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов допускает, что президент России Владимир Путин может прибегнуть к вторжению на юг и восток Украины. По его словам, вероятная атака будет начинаться с авиаударов, артиллерийских и бронетанковых ударов с высадкой десанта в Одессе и Мариуполе, а также меньшим вторжением через территорию Беларуси.
- 22 ноября сообщалось, что разведка США поделилась с европейскими союзниками данными и картами о сценариях возможного вторжения. Планируется крупномасштабное быстрое наступление на трех направлениях.
- По данным CNN, США думают над отправкой в Украину дополнительного вооружения и советников. В Кремле говорят, что это приведет к обострению ситуации.