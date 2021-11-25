Канада розглядає варіанти посилення військової присутності в Україні. Серед них — передислокація винищувачів з Румунії

Канада розглядає можливість розширення своєї військової присутності в Україні на тлі інформації про збільшення кількості російських військових на кордоні з Україною.

Про це пише видання The Globe and Mail.

Джерела, знайомі з ситуацією, розповіли виданню, що новопризначена міністр оборони Аніта Ананд розглядає можливість розгортання сотень додаткових військовослужбовців для підтримки канадських солдатів, які вже перебувають в Україні на навчальній місії.