CIT: Росія стягує до кордону України та до окупованого Криму війська «у кількості, що насторожує»

Росія звозить до кордону з Україною техніку «у кількості, що насторожує», що «лише з натяжкою можна спробувати пояснити переозброєнням діючих військових частин».

Про це йдеться у розслідуванні команди Conflict Intelligence Team (CIT), яка займається дослідженням воєнних конфліктів, зокрема в Україні.

CIT пояснює: якщо на початку листопада біля кордону з Україною єдиним зʼєднанням була 4-та танкова дивізія, то зараз там вже щонайменше інші формування 1-ї танкової армії, а також окремі частини 49-ї та 58-ї армій Південного військового округу. Розслідувачі пояснюють, що зосередження сил біля кордону приблизно таке ж, як це було у квітні і перекидає Росія їх повільніше, ніж тоді. Однак якщо такими темпами до січня, то загальна чисельність військ біля кордону та в окупованому Криму значно перевищить квітневі показники. Загалом російську техніку фіксують на полігоні «Погоново» у Воронезькій області.