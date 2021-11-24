CIT: Россия стягивает к границе Украины и в оккупированный Крым войска «в настораживающем количестве»

Россия свозит к границе с Украиной технику «в настораживающем количестве», что «лишь с натяжкой можно попытаться объяснить перевооружением действующих воинских частей».

Об этом говорится в расследовании команды Conflict Intelligence Team (CIT), которая занимается исследованием военных конфликтов, в частности в Украине.

CIT объясняет: если в начале ноября у границы с Украиной единственным соединением была 4-я танковая дивизия, то сейчас там уже по меньшей мере другие формирования 1-й танковой армии, а также отдельные части 49-й и 58-й армий Южного военного округа. Расследователи объясняют, что сосредоточение сил у границы примерно такое же, как это было в апреле и опрокидывает Россия медленнее, чем тогда. Однако если такими темпами к январю, то общая численность войск у границы и в оккупированном Крыму значительно превысит апрельские показатели. Российскую технику фиксируют на полигоне «Погоново» в Воронежской области.