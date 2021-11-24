CIT: Россия стягивает к границе Украины и в оккупированный Крым войска «в настораживающем количестве»

Россия свозит к границе с Украиной технику «в настораживающем количестве», что «лишь с натяжкой можно попытаться объяснить перевооружением действующих воинских частей».
Об этом говорится в расследовании команды Conflict Intelligence Team (CIT), которая занимается исследованием военных конфликтов, в частности в Украине.
CIT объясняет: если в начале ноября у границы с Украиной единственным соединением была 4-я танковая дивизия, то сейчас там уже по меньшей мере другие формирования 1-й танковой армии, а также отдельные части 49-й и 58-й армий Южного военного округа. Расследователи объясняют, что сосредоточение сил у границы примерно такое же, как это было в апреле и опрокидывает Россия медленнее, чем тогда. Однако если такими темпами к январю, то общая численность войск у границы и в оккупированном Крыму значительно превысит апрельские показатели. Российскую технику фиксируют на полигоне «Погоново» в Воронежской области.
CIT соглашается с тем, что возможность начать захватывать Украину появится, по меньшей мере, не раньше начала следующего года, но не соглашается с тем, что издание Bloomberg называет «наибольшим с советских времен призывом резервистов» признаком оккупации большей территории Украины. Расследователи объяснили, что речь идет об учениях «БАРС», которые уже прошли в Южном военном округе, а 22 ноября начались в Западном.
Если другие издания пишут о скоплениях войск с территории России, то Conflict Intelligence Team акцентирует внимание и на том, что это происходит и с территории оккупированного Крыма. Есть видео, как 11 ноября загружають 34-ю отдельную мотострелковую бригаду возле Ставрополья, а также 42-ю гвардейскую мотострелковую дивизию, эшелон с танками Т-72Б3, который попал на видео по дороге в Крым.
Кроме этого, за последние несколько дней появились два видео, где эшелоны из БМП-3 и БТР-82 следуют из Буя (Космтромская область) в Валуйки (23 км от границы с Украиной, Белгородская область).
- О подготовке войск России к вторжению в Украину писали The Washington Post, Bloomberg, Politico и другие СМИ. Скопление войск подтвердили в Пентагоне. Страны Евросоюза и США предупредили Россию о последствиях, а в НАТО заявили, что пристально следят за ситуацией.
- В Кремле заявили, что Запад может прибегнуть к провокациям, чтобы оправдать свои заявления, а саму ситуацию назвали нагнетанием истерики.
- Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов допускает, что президент России Владимир Путин может прибегнуть к вторжению на юг и восток Украины. По его словам, вероятная атака будет начинаться с авиаударов, артиллерийских и бронетанковых ударов с высадкой десанта в Одессе и Мариуполе, а также меньшим вторжением через территорию Беларуси.
- 22 ноября сообщалось, что разведка США поделилась с европейскими союзниками данными и картами о сценариях возможного вторжения. Планируется крупномасштабное быстрое наступление на трех направлениях.