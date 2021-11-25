Канада рассматривает варианты усиления военной миссии в Украине. Среди них — передислокация истребителей из Румынии

Канада рассматривает возможность расширения своего военного присутствия в Украине на фоне информации об увеличении количества российских военных рядом с украинской границей.
Об этом пишет издание The Globe and Mail.
Источники, знакомые с ситуацией, рассказали изданию, что вновь назначенный министр обороны Анита Ананд рассматривает возможность развертывания сотен дополнительных военнослужащих для поддержки канадских солдат, уже находящихся в Украине в рамках учебной миссии.
Среди других вариантов — перемещение военного корабля в Черное море или передислокация некоторых истребителей CF-18, базирующихся сейчас в Румынии.
- О подготовке войск России к вторжению в Украину писали The Washington Post, Bloomberg, Politico и другие СМИ. Скопление войск подтвердили в Пентагоне. Страны Евросоюза и США предупредили Россию о последствиях, а в НАТО заявили, что пристально следят за ситуацией.
- В Кремле заявили, что Запад может прибегнуть к провокациям, чтобы оправдать свои заявления, а саму ситуацию назвали нагнетанием истерики.
- Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов допускает, что президент России Владимир Путин может прибегнуть к вторжению на юг и восток Украины. По его словам, вероятная атака будет начинаться с авиаударов, артиллерийских и бронетанковых ударов с высадкой десанта в Одессе и Мариуполе, а также меньшим вторжением через территорию Беларуси.
- 22 ноября сообщалось, что разведка США поделилась с европейскими союзниками данными и картами о сценариях возможного вторжения. Планируется крупномасштабное быстрое наступление на трех направлениях.
- По данным CNN, США думают об отправке в Украину дополнительного вооружения и советников на фоне возможного вторжения армии России. В Кремле говорят, что это приведет к обострению ситуации.