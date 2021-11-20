Прикордонники Польщі повідомили про нові спроби прориву кордону мігрантами. За пособництво затримали двох українців

У Польщі повідомили про зменшення кількості спроб незаконного перетину кордону. За п’ятницю, 19 листопада, нарахували 195, до цього було 250 спроб у четвер та 501 — у середу.
Про це повідомили у пресслужбі польської прикордонної служби.
«5 іноземців були затримані. Щодо 82 іноземців було ухвалено рішення про виїзд з території Польщі», — розповіли прикордонники.
Водночас зазначається, що за пособництво мігрантам затримані двоє громадян України і один громадянин Німеччини.
Окрім цього, прикордонники розповіли, що біля Дубичі Церковні було кілька спроб прориву кордону.
«Найбільша група складалася приблизно з 200 іноземців та ще декількох десятків осіб. Іноземці були агресивні — кидали каміння, петарди, використовували сльозогінний газ», — заявили в прикордонній службі Польщі.
- Після введення санкцій проти Білорусі за фальсифікацію президентських виборів, придушення опозиції та протестів на кордон Євросоюзу (Польща, Литва, Латвія) ринув потік мігрантів із країн Близького Сходу. У Європі впевнені, що режим Олександра Лукашенка навмисно створив міграційну кризу (збільшивши кількість авіарейсів з країн Близького Сходу), щоб помститися. Офіційний Мінськ звинувачує у кризі Європу, яка нібито сама відчинила двері для мігрантів, зокрема із захопленого талібами Афганістану, і відмовляється їх приймати.
- 8 листопада ситуація з мігрантами загострилася. На кордоні Польщі опинилися кілька тисяч мігрантів, які намагалися прорватися до Польщі. Польська сторона посилила охорону військовими, а Білорусь направила до кордону загони силовиків. Паралельно Білорусь та Росія розпочали біля кордонів ЄС військові навчання.
- 12 листопада авіакомпанія «Белавіа» заявила, що не пускатиме громадян Іраку, Сирії та Ємену на свої рейси з Туреччини. Пізніше Міністерство закордонних справ Іраку заявило про припинення прямого авіасполучення з Білоруссю. 13 листопада сирійська авіакомпанія Cham Wings припинила польоти до Білорусі.
- 13 листопада у Польщі заявили, що білоруські силовики готують масштабний прорив мігрантів. Їм почали видавати інструкції та сльозогінний газ.
- 15 листопада понад 3,5 тисячі мігрантів зібралися біля переходу між кордонами, а 16 листопада розпочався штурм, у якому постраждали понад 7 польських силовиків. Згодом Білорусь перевела частину мігрантів до логістичного центру.