Прикордонники Польщі повідомили про нові спроби прориву кордону мігрантами. За пособництво затримали двох українців

У Польщі повідомили про зменшення кількості спроб незаконного перетину кордону. За п’ятницю, 19 листопада, нарахували 195, до цього було 250 спроб у четвер та 501 — у середу.

Про це повідомили у пресслужбі польської прикордонної служби.