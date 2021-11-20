Пограничники Польши сообщили о новых попытках прорыва границы мигрантами. За пособничество задержали двух украинцев

Об этом сообщили в пресс-службе польской пограничной службы.

В Польше сообщили об уменьшении количества попыток незаконного пересечения границы . За пятницу, 19 ноября, насчитали 195, до этого было 250 попыток в четверг и 501 в среду.

«5 иностранцев были задержаны. Что касается 82 иностранцев, было принято решение об их выезде с территории Польши», — рассказали пограничники.

В то же время, отмечается, что за пособничество мигрантам задержаны два гражданина Украины и один гражданин Германии.

Кроме того, пограничники рассказали, что возле Дубиче Церкевне было несколько попыток прорыва границы.

«Наибольшая группа состояла примерно из 200 иностранцев и еще нескольких десятков человек. Иностранцы были агрессивны — бросали камни, петарды, использовали слезоточивый газ», — заявили в пограничной службе Польши.