В Польше при попытке пересечь границу задержали сотню мигрантов. Ими руководили бойцы беларусского спецназа

Польша в ночь на 18 ноября задержала сотню нелегальных мигрантов, пытавшихся попасть из Беларуси.
Об этом сообщает Министерство обороны страны на своей официальной странице в Twitter.
«Сегодня ночью произошла поддерживаемая беларусами попытка нелегального пересечения границы в Дубиче Церкевне. Группа из около 100 мигрантов была задержана польскими службами», — говорится в сообщении.
По данным Минобороны, беларусские силовики сначала провели разведку на границе и, вероятно, сломали забор.
«Потом беларусы заставили мигрантов бросать камни в польских солдат, чтобы отвлечь их. Попытка пересечь границу произошла в нескольких сотнях метров», — добавили в министерстве.
Отдельно в Минобороны Польши отметили, что мигрантами руководили бойцы беларусского спецназа.
- После введения санкций против Беларуси из-за фальсификации президентских выборов, подавления оппозиции и протестов на границу Евросоюза (Польша, Литва, Латвия) хлынул поток мигрантов из стран Ближнего Востока. В Европе уверены, что режим Александра Лукашенко намеренно создал миграционный кризис (увеличив количество авиарейсов из стран Ближнего Востока), чтобы отомстить. Официальный Минск обвиняет в кризисе Европу, которая якобы сама открыла двери для мигрантов, в том числе из захваченного талибами Афганистана, и отказывается принимать их.
- 8 ноября ситуация с мигрантами обострилась. На границе Польши оказались несколько тысяч мигрантов, пытавшихся прорваться в Польшу. Польская сторона усилила охрану военными, а Беларусь направила к границе отряды силовиков. Параллельно Беларусь и Россия начали возле границ ЕС военные учения.
- 12 ноября авиакомпания «Белавиа» заявила, что не будет пускать граждан Ирака, Сирии и Йемена на свои рейсы из Турции. Позже Министерство иностранных дел Ирака заявило о прекращении прямого авиасообщения с Беларусью. 13 ноября сирийская авиакомпания Cham Wings прекратила полеты в Беларусь.
- 13 ноября в Польше заявили, что беларусские силовики готовят масштабный прорыв мигрантов. Им начали выдавать инструкции и слезоточивый газ.
- 15 ноября более 3,5 тысячи мигрантов собрались возле перехода между границами, а 16 ноября начался штурм, в котором пострадали более 7 польских силовиков. Впоследствии Беларусь перевела часть мигрантов в логистический центр.