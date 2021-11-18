У Євросоюзі заявили, що проводитимуть лише «технічні» переговори з режимом Лукашенка щодо мігрантів

У Євросоюзі виключили можливість будь-яких масштабних переговорів із владою Білорусі, окрім технічних контактів щодо мігрантів на кордоні.

Про це в четвер, 18 листопада, на брифінгу заявив представник Європейської комісії Ерік Мамер.

«Питання про переговори з режимом Лукашенка на порядку денному не стоїть», — сказав він, повідомляє Reuters.

За словами Мамера, увага Брюсселя зараз сконцентрована на допомозі мігрантам і на поверненні їх додому, а не на контактах із Мінськом.