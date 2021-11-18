У Євросоюзі заявили, що проводитимуть лише «технічні» переговори з режимом Лукашенка щодо мігрантів

У Євросоюзі виключили можливість будь-яких масштабних переговорів із владою Білорусі, окрім технічних контактів щодо мігрантів на кордоні.
Про це в четвер, 18 листопада, на брифінгу заявив представник Європейської комісії Ерік Мамер.
«Питання про переговори з режимом Лукашенка на порядку денному не стоїть», — сказав він, повідомляє Reuters.
За словами Мамера, увага Брюсселя зараз сконцентрована на допомозі мігрантам і на поверненні їх додому, а не на контактах із Мінськом.
Також представник Єврокомісії уточнив, що переговори технічного характеру — з питань репатріації людей, які перебувають на кордоні, — проведуть з Агентством ООН у справах біженців, з Міжнародною організацією з міграції та з білоруською стороною.
«Це те, на чому буде фокус переговорів і, звісно, на тому, як надати допомогу людям, які перебувають на кордоні», — додав він.
- Після введення санкцій проти Білорусі за фальсифікацію президентських виборів, придушення опозиції та протестів на кордон Євросоюзу (Польща, Литва, Латвія) ринув потік мігрантів із країн Близького Сходу. У Європі впевнені, що режим Олександра Лукашенка навмисно створив міграційну кризу (збільшивши кількість авіарейсів з країн Близького Сходу), щоб помститися. Офіційний Мінськ звинувачує у кризі Європу, яка нібито сама відчинила двері для мігрантів, зокрема із захопленого талібами Афганістану, і відмовляється їх приймати.
- 8 листопада ситуація з мігрантами загострилася. На кордоні Польщі опинилися кілька тисяч мігрантів, які намагалися прорватися до Польщі. Польська сторона посилила охорону кордону військовими, а Білорусь направила до нього загони силовиків. Паралельно Білорусь та Росія розпочали біля кордонів ЄС військові навчання.
- 12 листопада авіакомпанія «Белавіа» заявила, що не пускатиме громадян Іраку, Сирії та Ємену на свої рейси з Туреччини. Пізніше Міністерство закордонних справ Іраку заявило про припинення прямого авіасполучення з Білоруссю. 13 листопада сирійська авіакомпанія Cham Wings припинила польоти до Білорусі.
- 13 листопада в Польщі заявили, що білоруські силовики готують масштабний прорив мігрантів. Їм почали видавати інструкції та сльозогінний газ.
- 15 листопада понад 3,5 тисячі мігрантів зібралися біля переходу між кордонами, а 16 листопада розпочався штурм, у якому постраждали понад 7 польських силовиків. Згодом Білорусь перевела частину мігрантів до логістичного центру.
- У ніч проти 18 листопада близько 100 мігрантів спробували прорватися до Польщі. Їх затримали польські прикордонники. За даними Міноборони країни, керували діями мігрантів білоруські спецпризначенці.