В Евросоюзе заявили, что будут проводить только «технические» переговоры с режимом Лукашенко по поводу мигрантов

По словам Мамера, внимание Брюсселя сейчас сконцентрировано на помощи мигрантам и возвращении их домой, а не на контактах с Минском.

«Вопроса о переговорах с режимом Лукашенко в повестке дня нет», — сказал он, сообщает Reuters .

Об этом в четверг, 18 ноября, на брифинге заявил представитель Европейской комиссии Эрик Мамер.

В Евросоюзе исключили возможность каких-либо масштабных переговоров с властями Беларуси, кроме технических контактов по поводу мигрантов на границе.

Также представитель Еврокомиссии уточнил, что переговоры технического характера — по вопросам репатриации находящихся на границе людей — проведут с Агентством ООН по делам беженцев, с Международной организацией по миграции и с беларусской стороной.

«Это то, на чем будет фокус переговоро и, конечно, на том, как оказать помощь людям, которые находятся на границе», — добавил он.