У центрі Мінська збирають мігрантів, а дітей готують до агітації. Ймовірно, їх відправлять до кордонів Польщі та Литви

У центрі столиці Білорусі на площі біля Палацу спорту збирають велику групу мігрантів із Близького Сходу, яку, ймовірно, відправлять до кордонів Польщі та Литви, де вже з початку тижня перебувають тисячі нелегалів.

Відеозаписи з Мінська опублікували білоруські ЗМІ та представник міністра-координатора спецслужб Польщі Станіслав Жарін.

Серед мігрантів багато дітей та жінок. Першим роздають транспаранти із агітацією. Жарін пише, що дітей використовуватимуть для емоційного тиску на кордоні. Також він опублікував скріншот переписки у месенджерах мігрантів — там вони одержують вказівки (ймовірно, від білоруських силовиків) щодо подальших дій.

Сьогодні, 11 листопада, премʼєр-міністр Польщі Матеуш Моравецький назвав ситуацію з мігрантами на кордоні з Білоруссю війною нового типу, де ЗМІ і людей використовують як «боєприпаси».