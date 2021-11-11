У центрі Мінська збирають мігрантів, а дітей готують до агітації. Ймовірно, їх відправлять до кордонів Польщі та Литви

У центрі столиці Білорусі на площі біля Палацу спорту збирають велику групу мігрантів із Близького Сходу, яку, ймовірно, відправлять до кордонів Польщі та Литви, де вже з початку тижня перебувають тисячі нелегалів.
Відеозаписи з Мінська опублікували білоруські ЗМІ та представник міністра-координатора спецслужб Польщі Станіслав Жарін.
Серед мігрантів багато дітей та жінок. Першим роздають транспаранти із агітацією. Жарін пише, що дітей використовуватимуть для емоційного тиску на кордоні. Також він опублікував скріншот переписки у месенджерах мігрантів — там вони одержують вказівки (ймовірно, від білоруських силовиків) щодо подальших дій.
Сьогодні, 11 листопада, премʼєр-міністр Польщі Матеуш Моравецький назвав ситуацію з мігрантами на кордоні з Білоруссю війною нового типу, де ЗМІ і людей використовують як «боєприпаси».
- Після введення санкцій проти Білорусі за фальсифікацію президентських виборів, придушення опозиції та протестів на кордон Євросоюзу (Польща, Литва, Латвія) ринув потік мігрантів із країн Близького Сходу. У Європі впевнені, що режим Олександра Лукашенка навмисно створив міграційну кризу (збільшивши авіарейси з країн Близького Сходу), щоб помститися. Офіційний Мінськ звинувачує у кризі Європу, яка нібито сама відчинила двері для мігрантів, зокрема із захопленого талібами Афганістану, і відмовляється їх приймати.
- 8 листопада до кордону Польщі прийшла колона із тисяч мігрантів. Її супроводжували силовики Білорусі, які зрештою зігнали людей у ліс, коли ті дійшли до білоруського прикордонного переходу «Брузги». Мігранти намагалися штурмом прорвати кордон, але польські силовики та військові цього не допустили. Польща посилила кордон військами, як і Білорусь.
- 9 листопада ЗМІ повідомили, що білоруські прикордонники перекинули сотні мігрантів до кордону з Литвою. Країна на місяць запровадила на кордоні надзвичайний стан.
- На кордоні Польщі утворився багатотисячний стихійний табір біженців. Лукашенко пригрозив перекрити транзит газу трубопроводом «Ямал — Європа», якщо Євросоюз вирішить закрити кордон.
- Україна також посилює кордон на фоні загрози напливу мігрантів із Білорусі.