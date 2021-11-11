В центре Минска собирают мигрантов, а детей готовят к агитации. Вероятно, их отправят к границам Польши и Литвы

В центре столицы Беларуси на площади возле Дворца спорта собирают большую группу мигрантов из Ближнего Востока, которую вероятно отправят к границам Польши и Литвы, где уже с начала недели находятся тысячи нелегалов.

Видеозаписи с Минска опубликовали беларусские СМИ и представитель министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин.

Среди мигрантов много детей и женщин. Первым раздают транспаранты с агитацией. Жарин пишет, что детей будут использовать для эмоционального давления на границе. Также он опубликовал скриншот переписки в мессенджерах мигрантов — там они получают указания (вероятно, от беларусских силовиков) относительно дальнейших действий.

Сегодня, 11 ноября, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал ситуацию с мигрантами на границе с Беларусью войной нового типа, в которой СМИ и людей используют как «боеприпасы».