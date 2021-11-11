В центре Минска собирают мигрантов, а детей готовят к агитации. Вероятно, их отправят к границам Польши и Литвы

В центре столицы Беларуси на площади возле Дворца спорта собирают большую группу мигрантов из Ближнего Востока, которую вероятно отправят к границам Польши и Литвы, где уже с начала недели находятся тысячи нелегалов.
Видеозаписи с Минска опубликовали беларусские СМИ и представитель министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин.
Среди мигрантов много детей и женщин. Первым раздают транспаранты с агитацией. Жарин пишет, что детей будут использовать для эмоционального давления на границе. Также он опубликовал скриншот переписки в мессенджерах мигрантов — там они получают указания (вероятно, от беларусских силовиков) относительно дальнейших действий.
Сегодня, 11 ноября, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал ситуацию с мигрантами на границе с Беларусью войной нового типа, в которой СМИ и людей используют как «боеприпасы».
- После введения санкций против Беларуси за фальсификацию президентских выборов, подавление оппозиции и протестов, на границу Евросоюза (Польша, Литва, Латвия) хлынул поток мигрантов из стран Ближнего Востока. В Европе уверены, что режим Александра Лукашенко намеренно создал миграционный кризис (увеличив авиарейсы из стран Ближнего Востока), чтобы отомстить. Официальный Минск винит в кризисе Европу, которая якобы сама открыла двери для мигрантов, в том числе из захваченного талибами Афганистана, и отказывается их принимать.
- 8 ноября к границе Польши пришла колонна из тысяч мигрантов. Ее сопровождали силовики Беларуси, которые в итоге согнали людей в лес, когда те дошли до беларусского погранперехода «Брузги». Мигранты пытались штурмом прорвать границу, но польские силовики и военные этого не допустили. Польша усилила границу войсками, как и Беларусь.
- 9 ноября СМИ сообщили, что беларусские пограничники перебросили сотни мигрантов к границе Литвы. Страна ввела чрезвычайное положение на границе на месяц.
- На границе Польши образовался многотысячный стихийный лагерь беженцев. Лукашенко пригрозил перекрыть транзит газа по трубопроводу «Ямал — Европа», если Евросоюз решит закрыть границу.
- Украина также усиливает границу на фоне угрозы наплыва мигрантов из Беларуси.