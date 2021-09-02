У Києві на розчищення струмка витратили 5 мільйонів гривень із бюджету. Сам потік виявився захаращеним

За даними слідства, компанія мала розчистити струмок Вершинка в Солом’янському районі Києва після перемоги на публічних торгах. Роботи нібито проводилися з 2 грудня 2020 року до 1 січня 2021-го та коштували бюджету майже 5 мільйонів гривень, які були сплачені підрядній організації у повному обсязі.

Про це повідомили у пресслужбі Київської міської прокуратури.

У Києві на комунальному підприємстві «Плесо» провели обшуки через імовірну розтрату 5 мільйонів гривень на розчищенні струмка.

У березні 2021 року під час огляду струмка та прилеглої території було виявлено, що жодні роботи там не проводилися.

Під час обшуку в «Плесо» вилучені копії актів приймання-передачі виконаних робіт за тендером, підроблена ухвала про проведення виїмки необхідних слідству документів, які компанія приховувала, попри рішення про тимчасовий доступ до речей і документів.

Також правоохоронці встановили, що підрядна організація відсутня за місцем реєстрації. Це може означати, що вона фіктивна.

Наразі вирішується питання про повідомлення причетним до розтрати бюджетних коштів про підозру за статтею 191 Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.